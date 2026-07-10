Grido Helados lanzó una ingeniosa campaña en redes sociales donde, en tono humorístico y en plena fiebre mundialista, anunció la “no disponibilidad” del chocolate suizo, generando miles de reacciones y sumándose al clima futbolero que atraviesa a los hinchas.
El 'Walkman' vuelve adaptado a la nueva generación
SociedadHace 1 díaPrensa
La nueva versión recupera la experiencia analógica sin pantallas ni interrupciones o algoritmos
En medio de la saturación por plataformas de streaming, algoritmos y notificaciones surge el regreso del Walkman tras casi 50 años de haber sido lanzado originalmente.
El retorno de este dispositivo se da con funciones modernas, pero con el objetivo de mantener la experiencia del pasado sin pantallas, sin interrupciones y con la deliberada lentitud de la tecnología analógica.
El regreso del Walkman no implica una reedición oficial de Sony, sino la aparición de nuevos reproductores de casete fabricados por marcas diversas. Estos equipos actualizan la experiencia analógica con funciones modernas: conexión Bluetooth, puertos USB-C para recargar baterías y, en algunos casos, la posibilidad de digitalizar cassettes.
Te puede interesar
La web de la AFA fue hackeada desde Egipto
PrensaSociedadHace 1 día
Mientras en Egipto siguen cuestionando el arbitraje de Letexier, un grupo de hackers vulneraron los sistemas de la AFA y lanzaron un fuerte mensaje.