El 'Walkman' vuelve adaptado a la nueva generación

En medio de la saturación por plataformas de streaming, algoritmos y notificaciones surge el regreso del Walkman tras casi 50 años de haber sido lanzado originalmente.

El retorno de este dispositivo se da con funciones modernas, pero con el objetivo de mantener la experiencia del pasado sin pantallas, sin interrupciones y con la deliberada lentitud de la tecnología analógica.

El regreso del Walkman no implica una reedición oficial de Sony, sino la aparición de nuevos reproductores de casete fabricados por marcas diversas. Estos equipos actualizan la experiencia analógica con funciones modernas: conexión Bluetooth, puertos USB-C para recargar baterías y, en algunos casos, la posibilidad de digitalizar cassettes.