La web de la AFA fue hackeada desde Egipto

La polémica por el triunfo de la Selección argentina sobre Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo, esta vez lejos de la cancha. Mientras desde el país africano continúan denunciando supuestos fallos arbitrales que favorecieron al equipo de Lionel Scaloni, en las últimas horas trascendió un presunto ciberataque contra la AFA.

Según informaron medios egipcios como El Economista, un grupo de hackers aseguró haber accedido a la base de datos de la AFA y afirmó contar con información sensible del organismo. Entre los datos que habrían obtenido mencionaron direcciones de correo electrónico, contraseñas, números de identificación, direcciones IP e incluso fotografías de perfiles.

La situación escaló este jueves cuando varios periodistas acreditados recibieron un correo electrónico enviado desde una casilla identificada como "AFA Medios". En el mensaje, atribuido a un hacker egipcio, se volvió a cuestionar el arbitraje del francés François Letexier y se lanzó una advertencia directa: "El robo no pasará desapercibido" y "si no hay justicia en la cancha, no esperen paz en sus redes".

Tras la divulgación del mensaje, desde los medios oficiales de AFA se admitió haber detectado el “posible envió” del correo electrónico desde una cuenta institucional, aunque el mismo no fue “generado ni autorizado” por el equipo de comunicación de la entidad.

Luego de afirmar que las cuentas pueden haber sido hackeadas, se solicitó desestimar el mensaje y se informó que se encuentran “trabajando para esclarecer lo ocurrido y adoptar las medidas de seguridad necesarias”, además de analizar el hecho para determinar su origen y alcance.