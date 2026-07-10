La Luna se alineará con Marte, Saturno y Urano

Los amantes de la astronomía tendrán una oportunidad especial para observar un llamativo evento durante las primeras horas del 11 y 12 de julio de este 2026, cuando la Luna menguante aparecerá muy cerca de Marte y Saturno en el cielo del este.

La NASA confirmó que este será uno de los fenómenos astronómicos más destacados del mes y recomendó mirar hacia el horizonte antes del amanecer para disfrutar del espectáculo.

Además de los dos planetas visibles a simple vista, Urano también estará en la misma zona del firmamento. Sin embargo, debido a su escaso brillo, será necesario utilizar binoculares o un telescopio para poder distinguirlo.

Aunque popularmente se habla de una "alineación", en realidad se trata de una alineación aparente. Esto significa que, desde la perspectiva de la Tierra, los cuerpos celestes parecerán estar muy próximos entre sí, aunque en realidad se encuentran separados por enormes distancias en el espacio. Durante el evento: