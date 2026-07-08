La victoria ante Egipto no le alcanzó a la Selección para sostener el liderazgo de la clasificación. Francia volvió a quedar en lo más alto
Egipto formalizó una queja contra el árbitro
DeportesHace 3 horasPrensa
La asociación africana consideró que algunas decisiones del francés François Letexier en la victoria por 3 a 2 no fueron correctas y elevaron un reclamo a FIFA. Pusieron en duda la jugada de la falta a Lisandro Martínez, que terminó con un gol anulado, y un presunto penal de Julián Álvarez a Mo Salah en el arranque del tanto de Enzo Fernández.
El presidente de la Asociación Egipcia presentó un reclamo para que se realice una investigación formal sobre las decisiones arbitrales que se tomaron en el partido contra la Selección argentina en la derrota por 3 a 2 en los octavos de final del Mundial 2026.
El director técnico egipcio Hossam Hassan cuestionó públicamente el arbitraje y aseguró que estuvo arreglado. Por eso, pidió de manera oficial que François Letexier y su terna queden excluidos de todo el torneo.
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En la conferencia oficial previa al duelo con la Albiceleste, Hossam Hassan -DT de Egipto- dejó un mensaje que trascendió lo futbolístico.