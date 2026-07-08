Egipto formalizó una queja contra el árbitro

El presidente de la Asociación Egipcia presentó un reclamo para que se realice una investigación formal sobre las decisiones arbitrales que se tomaron en el partido contra la Selección argentina en la derrota por 3 a 2 en los octavos de final del Mundial 2026.

El director técnico egipcio Hossam Hassan cuestionó públicamente el arbitraje y aseguró que estuvo arreglado. Por eso, pidió de manera oficial que François Letexier y su terna queden excluidos de todo el torneo.