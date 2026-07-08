Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA en pleno Mundial

En medio de su camino rumbo a los cuartos de final del Mundial 2026 (enfrentará a Suiza), la Selección Argentina recibió una noticia que modificó el panorama fuera de la cancha: dejó de ser la número uno del ranking FIFA. Pese al sufrido triunfo por 3-2 sobre Egipto, el equipo de Lionel Scaloni fue superado nuevamente por Francia, que recuperó el liderazgo tras vencer 1-0 a Paraguay.

Con esos resultados, los galos alcanzaron 1925.86 puntos, mientras que la Albiceleste quedó apenas por detrás con 1925.15, en una diferencia mínima que podría volver a modificarse en lo que resta del torneo, ya que la actualización se realiza en vivo conforme a los resultados que se van dando en la Copa del Mundo y tanto Argentina como Francia siguen en competencia.

Más allá de tratarse de un retroceso estadístico, la pérdida del primer puesto también puede interpretarse desde otro lugar. En el fútbol existe una curiosidad que acompaña al ranking FIFA desde hace varios Mundiales: ninguna selección que llegó como líder de la clasificación consiguió levantar la Copa.