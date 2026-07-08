Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA en pleno Mundial

La victoria ante Egipto no le alcanzó a la Selección para sostener el liderazgo de la clasificación. Francia volvió a quedar en lo más alto
DeportesHace 4 horasPrensaPrensa
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En medio de su camino rumbo a los cuartos de final del Mundial 2026 (enfrentará a Suiza), la Selección Argentina recibió una noticia que modificó el panorama fuera de la cancha: dejó de ser la número uno del ranking FIFA. Pese al sufrido triunfo por 3-2 sobre Egipto, el equipo de Lionel Scaloni fue superado nuevamente por Francia, que recuperó el liderazgo tras vencer 1-0 a Paraguay.

Con esos resultados, los galos alcanzaron 1925.86 puntos, mientras que la Albiceleste quedó apenas por detrás con 1925.15, en una diferencia mínima que podría volver a modificarse en lo que resta del torneo, ya que la actualización se realiza en vivo conforme a los resultados que se van dando en la Copa del Mundo y tanto Argentina como Francia siguen en competencia.

Más allá de tratarse de un retroceso estadístico, la pérdida del primer puesto también puede interpretarse desde otro lugar. En el fútbol existe una curiosidad que acompaña al ranking FIFA desde hace varios Mundiales: ninguna selección que llegó como líder de la clasificación consiguió levantar la Copa.

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La asociación africana consideró que algunas decisiones del francés François Letexier en la victoria por 3 a 2 no fueron correctas y elevaron un reclamo a FIFA. Pusieron en duda la jugada de la falta a Lisandro Martínez, que terminó con un gol anulado, y un presunto penal de Julián Álvarez a Mo Salah en el arranque del tanto de Enzo Fernández.
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