DT de Egipto antes del partido con Argentina: "No les tenemos miedo"

Las declaraciones llegaron luego de que un periodista le preguntara por la bandera palestina que exhibió tras la victoria sobre Australia en los dieciseisavos de final y si volvería a repetir ese gesto en caso de conseguir un triunfo ante la selección argentina.

"Si una persona, en cualquier parte del mundo, no siente empatía por el pueblo palestino, entonces ha perdido parte de su humanidad", afirmó el seleccionador, quien remarcó que su postura respondió a una convicción personal y no únicamente a cuestiones religiosas o culturales.

Más allá de sus declaraciones sobre la situación en Gaza, Hassan también se refirió al compromiso de este martes frente a la vigente campeona del mundo y reconoció la jerarquía del rival.

"Sabemos que jugamos contra los actuales campeones del mundo y contra uno de los mejores jugadores de la historia (Messi), pero no les tenemos miedo", aseguró el entrenador.

Por último, destacó el compromiso con el que su equipo afrontará el encuentro. "Tenemos una responsabilidad para con Egipto, el mundo árabe y África. Los representamos a todos. Esa responsabilidad nos hace centrarnos en nosotros mismos y en lo que podemos ofrecer sobre el terreno de juego", concluyó.