Con una tasa de fecundidad de apenas 1,2 hijos por mujer, Argentina ya se ubica entre los 4 países de América Latina con niveles de fecundidad ultra baja (≤ 1,3 hijos por mujer). La caída no se debería solo a factores socioeconómicos, sino también a un cambio cultural, según el último estudio del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral (UA).

De acuerdo con datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud nacional, entre 2014 y 2024 los nacimientos en Argentina cayeron un 47%, al pasar de 777.012 a 413.135 en 10 años, la disminución más pronunciada de toda la serie histórica disponible.

Las investigadoras María Dolores Dimier de Vicente, Lorena Bolzon, María Sol González y Victoria Bein analizaron una caída de 31 puntos en la percepción de los argentinos sobre la parentalidad a raíz de un estudio longitudinal que se realiza desde el año 2000. Durante 15 años, el indicador se había mantenido estable.