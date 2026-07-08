Las investigadoras María Dolores Dimier de Vicente, Lorena Bolzon, María Sol González y Victoria Bein analizaron una caída de 31 puntos en la percepción de los argentinos sobre la parentalidad a raíz de un estudio longitudinal que se realiza desde el año 2000. Durante 15 años, el indicador se había mantenido estable.
Cada vez menos argentinos tienen hijos
SociedadHace 3 horasPrensa
Entre jóvenes de 18 a 34 años, la cifra cae a 34%. Solo el 11% sostuvo que las políticas públicas "alientan a tener hijos". Todas las personas encuestadas por investigadoras de la Universidad Austral señalaron que la conciliación familia-trabajo "incentivaría tener hijos".
Con una tasa de fecundidad de apenas 1,2 hijos por mujer, Argentina ya se ubica entre los 4 países de América Latina con niveles de fecundidad ultra baja (≤ 1,3 hijos por mujer). La caída no se debería solo a factores socioeconómicos, sino también a un cambio cultural, según el último estudio del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral (UA).
De acuerdo con datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud nacional, entre 2014 y 2024 los nacimientos en Argentina cayeron un 47%, al pasar de 777.012 a 413.135 en 10 años, la disminución más pronunciada de toda la serie histórica disponible.
En la edición de 2025, solo el 46% de los argentinos considera "muy importante" tener hijos, frente al 77% de hace diez años, y la cifra cae a 34% entre los jóvenes de 18 a 34 años. Se encuestó de forma virtual a 1.028 personas adultas. Las cuatro razones principales entre quienes no quieren tener hijos son "No es mi proyecto de vida" (57,3%), "No tengo pareja estable" (38,2%), "Prefiero viajar / nuevas experiencias" (32,6%) y "Priorizo mi desarrollo profesional" (30,3%).
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