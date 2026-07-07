Denunciaron "una nueva Noche de los Bastones Largos"

La Mesa Federal de Ciencia y Tecnología advirtió que "el proyecto cientificida de Javier Milei avanza con armas y represión" tras el despido de 62 profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y aseguró que el objetivo del Gobierno es privar a la sociedad de "un modelo productivo y de desarrollo soberano donde la ciencia y la tecnología son fundamentales para lograr soluciones concretas a los problemas del país".

De acuerdo al comunicado que publicaron las agrupaciones este lunes, está en riesgo la generación de energía, el diagnóstico médico y su abordaje terapéutico, el mejoramiento de cultivos y de las tecnologías de telecomunicaciones, la producción de electrodomésticos y medios de transporte seguros y el conocimiento de nuestra historia, cultura y las más diversas problemáticas sociales y humanas.

En el texto advirtieron que esta destrucción "no puede llevarse a cabo más que con represión" ya que la gestión de Javier Milei recurrió a la Gendarmería Nacional para al personal despedido de distintos entes nacionales científicos y tecnológicos.