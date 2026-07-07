Denunciaron "una nueva Noche de los Bastones Largos"

Tras los 62 despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Mesa Federal de Ciencia y Tecnología alertó que "el proyecto cientificida de Javier Milei avanza con armas y represión". Gendarmería había impedido el ingreso de los despedidos.
SociedadHace 9 horasPrensaPrensa
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La Mesa Federal de Ciencia y Tecnología advirtió que "el proyecto cientificida de Javier Milei avanza con armas y represión" tras el despido de 62 profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y aseguró que el objetivo del Gobierno es privar a la sociedad de "un modelo productivo y de desarrollo soberano donde la ciencia y la tecnología son fundamentales para lograr soluciones concretas a los problemas del país".

De acuerdo al comunicado que publicaron las agrupaciones este lunes, está en riesgo la generación de energía, el diagnóstico médico y su abordaje terapéutico, el mejoramiento de cultivos y de las tecnologías de telecomunicaciones, la producción de electrodomésticos y medios de transporte seguros y el conocimiento de nuestra historia, cultura y las más diversas problemáticas sociales y humanas.
En el texto advirtieron que esta destrucción "no puede llevarse a cabo más que con represión" ya que la gestión de Javier Milei recurrió a la Gendarmería Nacional para al personal despedido de distintos entes nacionales científicos y tecnológicos.

La CNEA no fue la única: manifestaciones en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para protestar contra el ajuste también fueron reprimidas por Gendarmería o por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

En el predio del Parque Tecnológico Miguelete funciona actualmente un destacamento permanente de Gendarmería Nacional con alrededor de sesenta efectivos. En mayo, cuando las autoridades anunciaron una reestructuración que contempla el cierre de más de un centenar de sectores y cientos de despidos, trabajadores y trabajadoras fueron reprimidos dentro de las instalaciones, mientras el presidente del organismo abandonó el predio bajo custodia de la Gendarmería y no volvió a presentarse en la sede central.

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