La Mesa Federal de Ciencia y Tecnología advirtió que "el proyecto cientificida de Javier Milei avanza con armas y represión" tras el despido de 62 profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y aseguró que el objetivo del Gobierno es privar a la sociedad de "un modelo productivo y de desarrollo soberano donde la ciencia y la tecnología son fundamentales para lograr soluciones concretas a los problemas del país".
Denunciaron "una nueva Noche de los Bastones Largos"
La CNEA no fue la única: manifestaciones en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para protestar contra el ajuste también fueron reprimidas por Gendarmería o por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
En el predio del Parque Tecnológico Miguelete funciona actualmente un destacamento permanente de Gendarmería Nacional con alrededor de sesenta efectivos. En mayo, cuando las autoridades anunciaron una reestructuración que contempla el cierre de más de un centenar de sectores y cientos de despidos, trabajadores y trabajadoras fueron reprimidos dentro de las instalaciones, mientras el presidente del organismo abandonó el predio bajo custodia de la Gendarmería y no volvió a presentarse en la sede central.