ATE le reclamó a Milei un asueto nacional para celebrar el triunfo de la Selección Argentina

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) le pidió al presidente Javier Milei que decrete un asueto nacional para celebrar la clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026. El reclamo fue realizado por el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, quien instó al mandatario a "demostrar su verdadero sentir nacional".

A través de sus redes sociales, el dirigente sindical sostuvo que el Gobierno tiene la oportunidad de otorgar un día de celebración a los trabajadores luego del triunfo argentino frente a Egipto en los octavos de final.

En su publicación, Aguiar apeló directamente al Presidente y recordó que otros países ya adoptaron medidas similares tras los éxitos de sus selecciones.

"¿Qué hace presidente Milei? ¿Vio el partido? Debería definir un asueto nacional. Después de tantos decretos que firmó e independencias extranjeras que festejó, hoy tiene la oportunidad de demostrar su verdadero sentir nacional. Lo hicieron otros países. No desaproveche este momento. Los trabajadores y todo el pueblo se lo merecen", expresó.