Cronograma de vacunación antirrábica de la próxima semana
La próxima semana, el área de Bienestar Animal de la Municipalidad continuará con la campaña gratuita de vacunación antirrábica.
Entre el lunes 13 y el viernes 17 los veterinarios y operarios estarán al servicio de los vecinos de los barrios: Palermo I, La Loma, Asunción, Roberto Romero y Virgen del Rosario.
La atención será de 9:30 a 12:30, por orden de llegada. Se recomienda a los propietarios llevar a los animales con correa y bozal para mayor seguridad.
Los puntos serán los siguientes:
- Lunes 13
B° Palermo 1, Hipódromo de la Plata esq. Pje manantial (SUM)
Zona Oeste Alta
- Martes 14
B° La Loma, Luis Güemes 1399
(Biblioteca Popular Casimiro Cobos)
Zona Oeste Alta.
- Miércoles 15
V° Asunción, Rawson 1
(Bibliotecas populares Jorge Luis Borges)
Zona Oeste Alta
- Jueves 16
B° Roberto Romero, Manz. 138 lote 1
(Al lado del pre jardín)
Zona Oeste Alta
- Viernes 17
B° Virgen del Rosario, Manz 422 “B” – lote 7
(Comedor y Merendero Amor Eterno)
Zona Oeste Alta