Así funcionarán los servicios municipales

Con motivo de conmemorarse el 210º aniversario de la Declaración de la Independencia, la Municipalidad de Salta brindará servicios de manera pasiva el 9 y 10 de julio.

El cronograma previsto para el feriado nacional y el puente turístico será de la siguiente manera.

Ambiente

Desde la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos se comunica que la recolección domiciliaria será normal tanto el 9 como el 10 de julio, al igual que la limpieza y el barrido de calles.

En cuanto a los cementerios De la Santa Cruz y San Antonio de Padua se informa que ambos días estarán abiertos de 7 a 19, pero la administración atenderá sólo hasta las 13 horas.

Servicio Social

Los Centros Integradores Comunitarios de los barrios Unión, Asunción, Bicentenario, Limache, Constitución, Solidaridad, Gauchito Gil, Santa Cecilia y de San Luis estarán cerrados al igual que los complejos Nicolás Vitale, Carlos Xamena y Juan Domingo Perón.

El servicio de sepelios será normal. Los vecinos que necesiten de esta asistencia podrán comunicarse al 3874677258. El servicio incluye ataúd, capilla ardiente, retiro y traslado del cuerpo. El último adiós podrá ser en el domicilio o en la sala velatorio del municipio.

Tránsito y Seguridad Vial

Los Centros Emisores de Licencia no brindarán atención. Los agentes de tránsito estarán controlando la seguridad vial en los diferentes actos patrióticos que se realizarán en los barrios.

Bienestar Animal

En el Hospital Municipal de Salud Animal las guardias funcionarán de 8 a 12. El Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla” sólo mantendrá una guardia mínima para la atención de los canes alojados en el lugar.

Protección Ciudadana, Museos y Tribunal de Faltas

El área de Espacios Públicos y Protección Ciudadana atenderá los llamados que ingresen al 105 para emergencias, durante las 24 horas.

El Museo de la Ciudad y la Casona de Castañares, estarán cerrados el 9 y 10 de julio. Ambos, abrirán nuevamente el sábado 11 de julio.

En tanto, el Tribunal de Faltas estará cerrado, pero permanecerá con guardia pasiva. Funcionará el Juzgado de 4º Nominación, a cargo del Dr. Justo Herrera. Solo te atenderán asuntos de urgencia, tal como levantamiento de secuestro y clausuras.