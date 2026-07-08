Los días 9 y 10 de Julio SAETA funcionará como día domingo

Desde SAETA anunciaron que tanto los días 9 de Julio Día de la Independencia Argentina y 10 día no laborable, los servicios de transporte urbano de pasajeros se desarrollarán con frecuencias similares a un día domingo.
LocalesHace 2 horasPrensaPrensa
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Desde SAETA anunciaron que tanto los días 9 de Julio Día de la Independencia Argentina y 10 día no laborable, los servicios de transporte urbano de pasajeros se desarrollarán con frecuencias similares a un día domingo.

Por otro lado recordar que no estará habilitada la atención al público en los centros de atención al usuario de SAETA, se retomará recién el próximo lunes 13 de julio en su horario habitual.

Se podrá hacer el seguimiento de los coelctivos desde SAETA APP, disponible para celulares con sistema Android e IOS.

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