Javier Milei celebró la eliminación de Brasil con elogios a Erling Haaland

El presidente Javier Milei celebró este domingo la victoria de Noruega sobre Brasil por los octavos de final de la Copa del Mundo. Tras la culminación del encuentro, el jefe de Estado compartió en sus redes sociales una imagen de una camiseta del Manchester City con la firma de Erling Haaland para destacar su desempeño en la cancha.

El líder del Poder Ejecutivo publicó una fotografía de la casaca del equipo inglés con la inscripción de su propio nombre y varias rúbricas de los integrantes del plantel profesional.