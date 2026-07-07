Asumió el nuevo ministro de Seguridad de la Provincia
El gobernador Gustavo Sáenz tomó el juramento de rigor a Nicolás Avellaneda como ministro de Seguridad y a Ignacio Vilchez como secretario de Seguridad.
Durante la ceremonia, el Gobernador ratificó la continuidad del plan de gestión y remarcó que la seguridad es política de política de Estado y “un desafío permanente”.
El Gobernador agradeció el trabajo realizado por el ministro saliente, Gaspar Solá -quien asumió como Asesor General de Incapaces- reconociendo su acompañamiento institucional con "honestidad, sacrificio, compromiso y responsabilidad".
Al referirse al nuevo titular de la cartera, Sáenz destacó: "En su lugar asume un hombre que también es de desafíos, que me viene acompañando desde mi gestión como intendente en la Municipalidad de Salta y que siempre se ha destacado por su compromiso, responsabilidad, honestidad y por estar al servicio de la gente". Dirigiéndose al flamante ministro, le deseó "el mayor de los éxitos” y marcó el desafío que tiene por delante del que “estoy seguro que estará a la altura de las circunstancias".
También el Gobernador se refirió al nuevo secretario de Seguridad, enfatizando el valor de la carrera institucional y el mérito en territorio. "Realmente se lo ganó trabajando; a donde iba este Gobernador, estaba él. Allí donde había un problema, él estaba presente, siempre al servicio de la comunidad", afirmó. Agregó: “Es un justo reconocimiento a aquellos que hacen carrera con sacrificio, esfuerzo y compromiso. Hoy es un reconocimiento a la tarea, a la labor y, por sobre todas las cosas, a la responsabilidad".
Subrayó la continuidad del trabajo en territorio y un accionar “mancomunado con los municipios y de manera federal". Aseguró: “Seguiremos afrontando los desafíos en seguridad”.
Acompañaron la ceremonia el vicegobernador Antonio Marocco; la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero; la Defensora General, Ada Zunino; el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat; el intendente de la Ciudad, Emiliano Durand.
También el Procurador Pedro Oscar García Castiella; los miembros del Gabinete provincial; legisladores nacionales y provinciales, representantes de las fuerzas armadas y de seguridad, entre otras autoridades.
Nicolás Avellaneda
Es Martillero Público Nacional y Corredor Inmobiliario.
Diplomado Universitario en Administración y Gestión de Municipios. Nacido en Salta Capital, comenzó su carrera en 1990 cuando se desempeñó como Oficial de Justicia del Poder Judicial de la Provincia de Salta.
En el sector privado ocupó las gerencias generales de las empresas Norte SRL y Camerum SA.
Desde 2015 a 2019 fue subsecretario de Control de la Municipalidad de Salta.
En diciembre de 2019 asumió como Secretario de Industria, Comercio y Empleo en el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable.
Se desempeñó como Secretario de Seguridad desde el 5 de diciembre de 2024, hasta su asunción como Ministro de Seguridad.
Ignacio Vilchez
Es brigadista forestal con carrera administrativa íntegramente en la Subsecretaría de Defensa Civil.
En el ámbito no gubernamental fue fundador y primer jefe de la asociación de Bomberos Voluntarios “Martín Albarracín” y se desempeñó con vicepresidente de la Asociación del Cuerpo de Rescate Especial Voluntario.
En la Subsecretaría de Defensa Civil ocupó diversos cargos: Encargado del Subprograma Movilidad del Programa Logística, Encargado del Programa de Movilidad y Talleres, Jefe de Subprograma de Unidades de Apoyo, Jefe de Operaciones y Subsecretario de Defensa Civil.