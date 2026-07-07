Asumió el nuevo ministro de Seguridad de la Provincia

El gobernador Gustavo Sáenz tomó el juramento de rigor a Nicolás Avellaneda como ministro de Seguridad y a Ignacio Vilchez como secretario de Seguridad.

Durante la ceremonia, el Gobernador ratificó la continuidad del plan de gestión y remarcó que la seguridad es política de política de Estado y “un desafío permanente”.

El Gobernador agradeció el trabajo realizado por el ministro saliente, Gaspar Solá -quien asumió como Asesor General de Incapaces- reconociendo su acompañamiento institucional con "honestidad, sacrificio, compromiso y responsabilidad".

Al referirse al nuevo titular de la cartera, Sáenz destacó: "En su lugar asume un hombre que también es de desafíos, que me viene acompañando desde mi gestión como intendente en la Municipalidad de Salta y que siempre se ha destacado por su compromiso, responsabilidad, honestidad y por estar al servicio de la gente". Dirigiéndose al flamante ministro, le deseó "el mayor de los éxitos” y marcó el desafío que tiene por delante del que “estoy seguro que estará a la altura de las circunstancias".