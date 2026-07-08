"Dimensión Pop" tendrá una nueva edición en el CCM

Este domingo 12 de julio, el Centro Cívico Municipal se convertirá en el punto de encuentro de los fanáticos del animé, los videojuegos, el K-pop, el cosplay y los cómics con una nueva edición de Dimensión Pop, organizada por Dimensión Producciones con el acompañamiento de la Municipalidad de Salta.

Durante la jornada habrá bandas en vivo, shows de K-pop, sector gamer, feria de emprendedores y stands temáticos, patio gastronómico y distintas propuestas recreativas para disfrutar en familia.

Uno de los momentos más esperados será el Concurso Desfile Cosplay, que premiará con dinero en efectivo a quienes representen a sus personajes favoritos de animé, videojuegos, series, películas o cómics. Además, los más pequeños podrán participar del tradicional Cosplay Kids.

La programación también incluirá la participación de la Banda Municipal «25 de Mayo», espectáculos de dance cover, bandas tributo, canciones de películas y un cierre con música en vivo.

Con entrada libre y gratuita, Dimensión Pop invita a salteños y turistas a disfrutar de una propuesta diferente durante las vacaciones de invierno, promoviendo el encuentro, la creatividad y las expresiones culturales.

La secretaria de Turismo, Deportes y Cultura de la Municipalidad, Agustina Agolio, destacó: «Por primera vez, Dimensión Pop llega al Centro Cívico Municipal con entrada libre y gratuita. Es un evento de primer nivel que reúne música en vivo, cosplay, patio gastronómico y muchas propuestas más. Invitamos a salteños y turistas a recorrer el predio y disfrutar de una experiencia pensada para toda la familia».

Por su parte, Agustín Fernández, integrante de Dimensión Producciones y organizador del evento, expresó: «Estamos muy contentos de poder realizar esta edición con entrada libre y gratuita.

Vamos a tener shows musicales, concurso de cosplay, premios en efectivo, bandas tributo, canciones de Disney, la participación de la Banda Municipal, food trucks, sector de videojuegos y emprendedores. Queremos generar un espacio de encuentro para compartir, celebrar lo que nos apasiona y disfrutar juntos el inicio de las vacaciones de invierno».

Los cosplayers que participarán del encuentro también invitaron a sumarse a la propuesta. «Dimensión Pop es un evento muy esperado para compartir con amigos y en familia. Es un espacio para disfrutar de lo que nos gusta, conocer gente y animarse a interpretar a esos personajes que tanto admiramos. Los esperamos para vivir una jornada inolvidable», expresaron.

Cronograma:

12:30 HS. OPENINGS, ENDINGS Y AMVs

13:00 HS. SHOW: UNA APERTURA DE PELÍCULA CON LA BANDA MUNICIPAL

13:30 HS. SHOW: SOKKYO BAND – ANIME COVERS

14:30 HS. SHOW KPOP: ELIXIR – DANCE COVER

15:00 HS. DESFILE COSPLAY KIDS

15:30 HS. SHOW INTERACTIVO: CAZADORAS KPOP

16:30 HS. SHOW HOMENAJE: FÁBULA ANCESTRAL

17:00 HS. CONCURSO DESFILE COSPLAY

18:00 HS. SHOW CIERRE: MTV ROCKZ