Habrá operativos de tránsito el 9 de Julio

El dispositivo iniciará a las 7 de la mañana. El desfile se llevará a cabo mañana desde las 10.30 en la avenida Independencia, donde habrá cortes y/o despejes en ambas manos desde Los Partidarios hasta calle Astigueta.
LocalesHace 2 horasprensaprensa

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Para brindar cobertura de seguridad vial en los actos conmemorativos por el 210° aniversario de la Independencia Nacional, la Municipalidad dispuso un amplio despliegue.

La serie de operativos tendrán como objetivo el ordenamiento de la circulación en la ciudad.

El dispositivo iniciará a las 7, justamente en Av. Independencia, lugar donde se llevará a cabo el desfile patrio del 9 de Julio, a partir de las 10.30.

Habrá despeje vehicular en dicha avenida en ambas manos desde Los Partidarios hasta calle Astigueta y tendrá los siguientes cortes de calles, que comenzarán a las 8.30 y finalizarán aproximadamente a las 14:

 

-Avenida Independencia y Chile

-Avenida Independencia y Pasaje Clement

-Avenida Independencia y Los Lanceros

-Delfín Leguizamón y Coronel Uriondo

-Delfín Leguizamón y Los Infernales

-Delfín Leguizamón e Ituzaingó

-Delfín Leguizamón y Alberdi

-Delfín Leguizamón y 16 de Setiembre

 

En todos los casos se recomienda atender las indicaciones del personal uniformado, reducir la velocidad y utilizar vías alternativas.

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La propuesta se realizará el 12 de julio, de 12 a 19 horas, en el Centro Cívico Municipal (Av. Paraguay 1240), con entrada libre y gratuita. Habrá bandas en vivo, shows de K-pop, concurso de cosplay, sector gamer, feria temática y propuestas para toda la familia.
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