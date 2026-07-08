Habrá operativos de tránsito el 9 de Julio

Para brindar cobertura de seguridad vial en los actos conmemorativos por el 210° aniversario de la Independencia Nacional, la Municipalidad dispuso un amplio despliegue.

La serie de operativos tendrán como objetivo el ordenamiento de la circulación en la ciudad.

El dispositivo iniciará a las 7, justamente en Av. Independencia, lugar donde se llevará a cabo el desfile patrio del 9 de Julio, a partir de las 10.30.

Habrá despeje vehicular en dicha avenida en ambas manos desde Los Partidarios hasta calle Astigueta y tendrá los siguientes cortes de calles, que comenzarán a las 8.30 y finalizarán aproximadamente a las 14:

-Avenida Independencia y Chile

-Avenida Independencia y Pasaje Clement

-Avenida Independencia y Los Lanceros

-Delfín Leguizamón y Coronel Uriondo

-Delfín Leguizamón y Los Infernales

-Delfín Leguizamón e Ituzaingó

-Delfín Leguizamón y Alberdi

-Delfín Leguizamón y 16 de Setiembre

En todos los casos se recomienda atender las indicaciones del personal uniformado, reducir la velocidad y utilizar vías alternativas.