El dueño de Manaos fue procesado por millonaria presunta evasión

De acuerdo con la resolución judicial, también fue procesada Refres Now S.A. por el mismo hecho investigado.

El magistrado resolvió mantener la libertad de Canido durante el proceso y dispuso un embargo preventivo de 250 millones de pesos sobre los bienes del empresario. Asimismo, ordenó un embargo por el mismo monto sobre los bienes de Refres Now S.A., hasta cubrir la suma de 250 millones de pesos.

Según surge del fallo, el procesamiento fue dictado sin prisión preventiva y la empresa quedó procesada por el presunto incumplimiento de sus obligaciones tributarias vinculadas al ejercicio fiscal 2020 del Impuesto a las Ganancias.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por ARCA y continúa su trámite ante el Juzgado Federal N° 2 de Morón.