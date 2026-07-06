Claudio Barrelier y Osvaldo Fassetta fueron trasladados a un penal de máxima seguridad

Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, y Osvaldo Fassetta, imputado por encubrimiento agravado, fueron trasladados en las últimas horas al Complejo Carcelario N° 2 “Adjutor Andrés Abregú”, ubicado en la ciudad cordobesa de Cruz del Eje, una unidad de máxima seguridad.

El operativo se realizó durante la madrugada del viernes 3 de julio y estuvo a cargo del Servicio Penitenciario de Córdoba, pocos días después de que el fiscal Raúl Garzón dictara la prisión preventiva para ambos. La misma medida alcanzó a Soledad Andreani, también acusada de encubrimiento agravado, mientras que la situación procesal de Marianela Palmero aún permanece pendiente.

Según informó El Doce, tanto Barrelier como Fassetta quedaron alojados en sectores separados y bajo un régimen de máxima seguridad.