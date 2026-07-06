Crimen del puestero rural en Orán: dos hombres fueron condenados a prisión perpetua

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate seguida contra tres hombres de 29, 31 y 39 años, acusados como coautores del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas. Además, el imputado de 31 años también es juzgado en una causa acumulada por el delito de evasión.

Este lunes 6 de julio, al reanudarse la audiencia de debate, se dio a los acusados la posibilidad de decir las últimas palabras antes de que el Tribunal pase a deliberar.

Luego, los jueces Norma Roxana Palomo, Mario Maldonado y Fabián Fayos, dieron a conocer el veredicto donde se condenó a Víctor y Gonzalo Salvatierra a la pena de prisión perpetua como coautores del delito de homicidio doblemente calificado con alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas. Se ordenó su alojamiento en la Unidad Carcelaria 3 de Orán y que sean registrados en el Banco de Datos Genéticos.

Respecto del otro imputado, fue absuelto por el beneficio de la duda y se dispuso su inmediata libertad.

Cabe recordar que la fiscal Filtrín Cuezzo en sus alegatos sostuvo la acusación contra los tres imputados y solicitó la pena de prisión perpetua para todos, a lo que adhirió la querella.

El hecho investigado ocurrió el 1 de octubre de 2022, cuando se reportó al Sistema de Emergencias 911 el hallazgo de un hombre sin vida a la vera de la ruta nacional 34, en el tramo comprendido entre Pichanal y Colonia Santa Rosa. La víctima fue identificada como Pablo César Almaraz, de 41 años, puestero rural, quien fue encontrado decapitado y con las manos atadas.