Un docente salteño fue seleccionado entre los seis mejores del país

El profesor salteño Juan Vega fue seleccionado como uno de los seis finalistas nacionales de la sexta edición del certamen "Docentes que Inspiran", la iniciativa federal que premia a los educadores más destacados y transformadores del país. Vega, quien ya había quedado entre los 24 semifinalistas, superó la última instancia de evaluación de un jurado de expertos y ahora competirá por el máximo galardón.

Vega es docente de Tecnología y Matemáticas en el Colegio Secundario Rural N° 5240, una institución con modalidad mediada por Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Desde la sede central, el profesor coordina proyectos innovadores para alumnos de comunidades kollas y wichís que asisten a aulas satelitales en parajes de la Puna y el Chaco salteño.