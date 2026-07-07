Un docente salteño fue seleccionado entre los seis mejores del país
El profesor salteño Juan Vega fue seleccionado como uno de los seis finalistas nacionales de la sexta edición del certamen "Docentes que Inspiran", la iniciativa federal que premia a los educadores más destacados y transformadores del país. Vega, quien ya había quedado entre los 24 semifinalistas, superó la última instancia de evaluación de un jurado de expertos y ahora competirá por el máximo galardón.
Vega es docente de Tecnología y Matemáticas en el Colegio Secundario Rural N° 5240, una institución con modalidad mediada por Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Desde la sede central, el profesor coordina proyectos innovadores para alumnos de comunidades kollas y wichís que asisten a aulas satelitales en parajes de la Puna y el Chaco salteño.
El jurado del premio —impulsado por Clarín y Zurich— destacó el enorme impacto social de las propuestas pedagógicas de Vega. Entre sus proyectos más conocidos se encuentra el desarrollo de un sistema de riego automatizado adaptado al clima de la Puna (cuyos estudiantes llegaron a capacitarse en el prestigioso Instituto Balseiro) y la creación de un traductor digital Español-Wichí, diseñado junto a sus alumnos para preservar la lengua originaria y facilitar el aprendizaje.
Con este logro, Salta tiene por primera vez un representante en la fase final de este prestigioso reconocimiento que busca homenajear a los docentes que marcan una diferencia en la vida de sus estudiantes y sus comunidades.
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación