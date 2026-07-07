Acto de juramento del Asesor General de Incapaces

El juramento fue recibido por la Defensora General y presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, Ada Zunino, acompañada por el Procurador General de la Provincia, Pedro Oscar García Castiella, en cumplimiento de los artículos 61 de la Constitución Provincial y 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Con el decreto N°388, el Gobierno de Salta oficializó la designación de Gaspar Javier Solá Usandivaras como Asesor General de Incapaces, cargo que integra el Ministerio Público de la provincia. El nombramiento se concretó luego de que el Senado provincial prestara el acuerdo correspondiente.

Según el decreto, la designación se realiza en cumplimiento de los artículos 101 y 165 de la Constitución Provincial.