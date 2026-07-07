Este jueves se conmemorará el 210° Aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional

El Gobierno de la Provincia de Salta llevará adelante este jueves 9 de julio los actos oficiales con motivo del 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional, con la participación de miembros del Gabinete provincial, autoridades de los distintos poderes del Estado, fuerzas armadas y de seguridad, representantes de instituciones intermedias y comunidad.

Las actividades darán inicio a las 8.45 con el Solemne Tedeum, que se celebrará en la Catedral Basílica de Salta.

Posteriormente, a las 9.15, se realizará el acto de izamiento de las banderas Nacional y de la Provincia, con parada militar, en la Plaza 9 de Julio, frente a los mástiles.

Se invita a la comunidad a participar de esta conmemoración, que recuerda uno de los acontecimientos más trascendentes de la historia argentina y reafirma el compromiso con los valores de libertad, unidad e identidad nacional.