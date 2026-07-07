Realizarán un Encuentro de Bandas de Música para conmemorar el Día del Agente Penitenciario

En el marco de las actividades conmemorativas por el Día del Agente Penitenciario, mañana miércoles 8 de julio, a partir de las 17 horas, se realizará un Encuentro de Bandas de Música en la explanada del Cabildo Histórico de la ciudad de Salta.

La propuesta tiene como objetivo compartir con la comunidad una jornada de integración, música y reconocimiento a la labor que diariamente desarrolla el personal penitenciario, fortaleciendo los vínculos entre las instituciones y la ciudadanía.

Durante el encuentro se presentará la Banda de Música del Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta, junto a la Banda de Música de la Policía de Salta y la Banda de Música de la Municipalidad de Salta. Las agrupaciones ofrecerán un variado repertorio de marchas y piezas musicales para el disfrute de los asistentes.

La jornada contará además con la participación especial de los artistas salteños Maira Rosetto, Magdalena Soria y Nahuel Calderón, quienes interpretarán diversas canciones acompañados por las bandas de música, brindando un espectáculo de gran calidad artística.

Esta actividad forma parte de los festejos institucionales organizados en homenaje a los hombres y mujeres que integran el Servicio Penitenciario de la Provincia, destacando su compromiso, vocación de servicio y profesionalismo en el cumplimiento de sus funciones.

Desde el Servicio Penitenciario Provincial invitan a toda la comunidad a participar de esta propuesta cultural gratuita, pensada para compartir un espacio de encuentro y acercamiento entre la institución y la sociedad.