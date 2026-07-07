La Justicia investiga a la sobrina de Jesica Cirio como posible testaferro
Un nuevo foco se abre en la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a Jesica Cirio y a su exesposo, el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde.
Ferrante no está imputada en la causa que investiga a Insaurralde y Cirio. Sin embargo, el magistrado abrió un apartado reservado dentro del expediente para disponer medidas de prueba destinadas a conocer su situación patrimonial, luego de la aparición del video en el que se observa a una mujer junto a fajos de dólares.
La hipótesis que analizan los investigadores contempla dos posibilidades: que Ferrante hubiera actuado como presunta testaferro de Cirio o de Heber Russo, su expareja, acusado en otra causa de cometer una maniobra de facturación apócrifa por casi 200 millones de dólares y de hacer negocios con la municipalidad de Lomas de Zamora.
Ferrante ya había sido investigada años atrás en ese expediente vinculado a Russo, aunque posteriormente fue sobreseída. Ahora la Justicia volverá a revisar si existen bienes registrados a su nombre y, en caso de encontrarlos, intentará determinar con qué fondos fueron adquiridos.
Para avanzar con esa tarea, el juzgado ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Ferrante e iniciar una investigación patrimonial correspondiente al período comprendido entre 2014 y 2017.