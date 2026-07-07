La Justicia investiga a la sobrina de Jesica Cirio como posible testaferro

Un nuevo foco se abre en la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a Jesica Cirio y a su exesposo, el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde.

El juez federal Luis Armella ordenó una batería de medidas para reconstruir el patrimonio de Priscila Daiana Ferrante, sobrina (o prima) de la modelo, con el objetivo de determinar si pudo haber actuado como presunta testaferro.

Ferrante no está imputada en la causa que investiga a Insaurralde y Cirio. Sin embargo, el magistrado abrió un apartado reservado dentro del expediente para disponer medidas de prueba destinadas a conocer su situación patrimonial, luego de la aparición del video en el que se observa a una mujer junto a fajos de dólares.

La hipótesis que analizan los investigadores contempla dos posibilidades: que Ferrante hubiera actuado como presunta testaferro de Cirio o de Heber Russo, su expareja, acusado en otra causa de cometer una maniobra de facturación apócrifa por casi 200 millones de dólares y de hacer negocios con la municipalidad de Lomas de Zamora.

Ferrante ya había sido investigada años atrás en ese expediente vinculado a Russo, aunque posteriormente fue sobreseída. Ahora la Justicia volverá a revisar si existen bienes registrados a su nombre y, en caso de encontrarlos, intentará determinar con qué fondos fueron adquiridos.

Para avanzar con esa tarea, el juzgado ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Ferrante e iniciar una investigación patrimonial correspondiente al período comprendido entre 2014 y 2017.