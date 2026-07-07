José Luis Espert declarará hoy ante la Justicia

José Luis Espert deberá presentarse este martes a las 10.30 ante el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli para prestar declaración indagatoria en una causa por presunto lavado de activos, que le costó su candidatura en 2025.

La investigación está vinculada a una transferencia de USD 200.000 que recibió en enero de 2020 en una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos, desde Wright Brothers Aircraft Title Inc., una de las firmas utilizadas por una red acusada de blanquear dinero del narcotráfico, ligada a Federico “Fred” Machado.

En el mismo expediente, también aparecen imputados Mariano Alejandro Cosentino y Varianza SA, la sociedad de Espert y su esposa, María de las Mercedes González.

El análisis de la maniobra ubicó a Cosentino como partícipe necesario porque habría firmado certificaciones falsas sobre origen de fondos para canalizar compras de vehículos y la adhesión de la esposa de Espert a un fideicomiso inmobiliario.

En tanto, Varianza SA habría sido una estructura inactiva creada para justificar ingresos y disimular el uso de dinero de origen ilícito.