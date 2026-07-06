La propuesta ya se discute en el Congreso y generó opiniones divididas. Mientras la industria alimenticia, representada por la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), apoya la derogación, las organizaciones de salud pública y defensa del consumidor expresan preocupación por la posible pérdida de herramientas de información nutricional.

Carla Martín, presidenta de COPAL, argumenta que el sistema actual no permite diferenciar adecuadamente entre productos con distintos perfiles nutricionales dentro de la misma categoría. Según Martín, dos alimentos con diferencias significativas en grasas saturadas pueden tener el mismo sello de advertencia, lo que confunde al consumidor.

Martín también cuestiona la eficacia del etiquetado frontal para cambiar hábitos de consumo. Señala que muchos consumidores priorizan el precio y la educación alimentaria por sobre los octógonos. La industria, afirma, ya trabajaba en reducir nutrientes críticos y en autorregular la publicidad antes de la ley.

Otro punto del debate es la armonización de normas dentro del Mercosur. COPAL impulsa un sistema común de etiquetado que evite diferencias regulatorias y reduzca costos. Se menciona el modelo brasileño como una alternativa más flexible, aunque no hay consenso internacional sobre el sistema más efectivo.