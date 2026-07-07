Argentina enfrenta a Egipto en octavos de final

Este martes, Argentina se enfrentará a Egipto en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por los octavos de final del Mundial 2026. El partido definirá un lugar en los cuartos, donde espera el ganador del duelo entre Suiza y Colombia.

El equipo de Lionel Scaloni llega tras un exigente encuentro con Cabo Verde que terminó 3-2 en el alargue y con goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian "Cuti" Romero. Los Faraones, por su parte, vienen de gran una victoria en la tanda de penales por 4 a 2 con Australia, luego de igualar 1 a 1 en el complemento.

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