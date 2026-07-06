FIFA designó a un francés para dirigir Argentina vs. Egipto

La FIFA sorprendió al definir quién será el árbitro principal del encuentro. El organismo que regula el fútbol a nivel internacional designó al francés François Letexier para que imparta justicia en el cruce que tendrá lugar en Atlanta (Estados Unidos) a partir de las 13 horas el próximo martes; esta decisión generó revuelo en redes sociales por el picante historial reciente entre la 'Albiceleste' y el combinado galo, que actualmente son dos grandes candidatos al título.

El árbitro, de 37 años e internacional desde 2017, afrontará su tercer compromiso como juez principal en esta Copa del Mundo, y estará acompañado por sus compatriotas Cyril Mugnier (asistente 1) y Mehdi Rahmouni (asistente 2). Anteriormente estuvo a cargo de los encuentros entre Costa de Marfil y Ecuador, por la primera fecha, y de Cabo Verde frente a Arabia Saudita, en el cierre de la fase de grupos.

El equipo arbitral estará integrado por los franceses Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni como asistentes. En tanto, los noruegos Espen Eskas e Isaak Bashevkin se desempeñarán como cuarto y quinto árbitro, respectivamente. La FIFA todavía no dio a conocer quiénes serán los encargados del VAR para este encuentro.