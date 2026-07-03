Nació el primer cerdo modificado genéticamente en Argentina para trasplantes de órganos humanos

El nacimiento del primer cerdo genéticamente modificado para trasplantes en América Latina marca un punto de inflexión en la medicina regenerativa regional. La Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) lograron un avance científico que posiciona a la Argentina en el selecto grupo de países capaces de generar clones porcinos con modificaciones genéticas específicas para el xenotrasplante de órganos.

Esta práctica consiste en trasplantar órganos, tejidos o células de una especie animal a un ser humano. Busca suplir la falta de órganos compatibles disponibles, aprovechando la similitud anatómica y fisiológica que presentan algunos animales, como el cerdo, con las personas. La edición genética permite adaptar estos órganos para reducir el riesgo de rechazo.

Este logro responde a la necesidad urgente de alternativas frente a la escasez estructural de órganos para trasplante en la región. Según el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), más de 7 mil personas esperan un trasplante en Argentina, con solo nueve donantes por cada millón de habitantes. Hasta junio de 2026, se concretaron alrededor de 1000 trasplantes en el país, un dato que ilustra la magnitud del desafío.

El nacimiento del primer lechón clonado con tres genes desactivados representa el primer caso documentado fuera de Estados Unidos y China. Esta modificación, conocida como “triple knockout”, apunta a superar las barreras inmunológicas que provocan el rechazo agudo de órganos animales en humanos. El procedimiento requirió la edición génica de células porcinas y la transferencia embrionaria, una técnica de alta complejidad que permitió desarrollar un clon adaptado para eludir el sistema inmune humano.