Operativo de identificación en el CIC del barrio Bicentenario

Continuando con las actividades que impulsa la Subsecretaría del Registro Civil, dependiente de la Secretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno y Justicia, su titular, Fernanda Ubiergo, informó que desde este lunes 6 y hasta el miércoles 8 de julio se realizarán operativos en el municipio de Rivadavia Banda Sur y en distintos barrios de la Capital.

Rivadavia Banda Sur

Hoy martes 7 de julio se trasladará a la localidad de Santa Rosa y mañana miércoles 8 finalizará en La Unión. Ambas localidades pertenecen al mencionado municipio.

A partir de las 9 de la mañana se entregarán 120 turnos por orden de llegada para ser atendidos durante la jornada.

Capital

En tanto, en la ciudad de Salta se desarrollarán operativos con valijas digitales. Las actividades continuarán este martes 7 en el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio Bicentenario, ubicado en la intersección de Los Alpes y Veteranos de Malvinas. Mañana miércoles 8 de julio, el operativo se realizará en la cancha El Cabildo del barrio La Angostura, situada sobre avenida Delgadillo y 7 de Noviembre.

En ambos operativos, la atención iniciará a las 9 de la mañana y se entregarán 70 números para la atención hasta las 13 horas.

En todos los operativos, los interesados podrán realizar trámites de DNI, actualizaciones de menores y mayores, cambios de domicilio, nuevos ejemplares y pasaportes.