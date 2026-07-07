Una adolescente de 17 años sueña con una familia que la adopte

Una adolescente que tiene 17 años espera encontrar una familia que le permita desarrollar sus habilidades artísticas y crecer en su vocación deportiva.



Ella se destaca por ser responsable, autónoma e independiente y logró construir vínculos positivos con quienes la rodean y mantiene un excelente desempeño escolar en su tercer año de secundaria.



Le gustan las actividades artísticas pero también se destaca en la práctica de deportes como la natación y el atletismo, espacios fundamentales para expresar su personalidad y fortalecer su desarrollo personal y social.



Actualmente, con la finalidad de prepararse para los desafíos de la vida adulta, asiste a un espacio de psicoterapia donde trabaja en la posibilidad de integrarse a un nuevo entorno familiar que la acompañe en este proceso.



El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta convocó a personas, parejas o familias de todo el país que cuenten con la disponibilidad para brindar un espacio de contención y afecto, respetando la historia de la joven y promoviendo su autonomía progresiva en esta etapa de transición.



Los interesados en postularse o recibir mayor información sobre los requisitos pueden comunicarse con el registro al teléfono 0387-4258026 de lunes a viernes, de 8 a 13 horas, o por whatsapp al 387-4409797. También se encuentran disponibles las consultas a través del correo electrónico [email protected] .



Las personas interesadas en postulares pueden completar la ficha de inscripción disponible en el link de abajo y enviarla como documento adjunto al correo. En caso de postulantes que residan fuera de Salta, se coordinará con el registro de su jurisdicción para realizar las evaluaciones de idoneidad correspondientes.