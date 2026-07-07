Avanzan los trabajos en el nuevo acceso a la Circunvalación Oeste

La Municipalidad continúa con las tareas de apertura de una calle colindante con la costanera del río Arenales en la zona de San Luis, lo que beneficiará a vecinos del lugar para poder conectarse de una manera más directa con la Circunvalación Oeste.

Se trata de una obra de 690 metros lineales con un ancho de 10 metros que permitirá conectar a los barrios Rebeca y El Prado con la mencionada autopista sin tener que dirigirse hasta la avda. Banchik.

Los trabajos incluyen el aporte de material para el levantamiento de cotas en distintos sectores, así como el rebaje de niveles donde fue necesario de acuerdo con el trazado y la demarcación establecidos por el equipo de topografía.

La obra comprende tareas de movimiento de suelo, nivelación, perfilado y cunetas. Este acceso se ejecuta sobre la margen del río Arenales, permitiendo una mejor conectividad y facilitando el ingreso y egreso de los barrios aledaños.