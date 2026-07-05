La Policía de Salta incautó más de 4400 dosis de droga en la capital

La Policía de Salta, por medio de efectivos de la División Investigaciones Complejas contra la Narcocriminalidad de Capital, llevó adelante una serie de allanamientos que culminaron con la detención de tres hombres mayores de edad.

En el marco de la investigación, se realizaron procedimientos simultáneos en ocho inmuebles ubicados en barrio Ceferino y villa Floresta, donde se secuestraron alrededor de 4421 dosis de cocaína y marihuana, más de 16 millones de pesos en efectivo, un arma de fuego, cartuchos, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

El operativo fue supervisado por el jefe de Policía, Crio. Gral. Diego Bustos, y el subjefe de Policía, Crio. Gral. Walter Toledo.

Los detenidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia.

Intervinieron la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad y la Oficina Judicial de Garantías.

La Policía de Salta continúa fortaleciendo el trabajo investigativo y operativo para combatir el narcotráfico, e invita a la comunidad a denunciar de manera anónima y segura la venta de drogas a través del sitio www.denunciasweb.gob.ar, contribuyendo así a la prevención del delito y a la seguridad de todos