La NASA anunció cuatro misiones a la Luna

La NASA anunció la selección de tres empresas privadas para llevar adelante cuatro nuevas misiones robóticas a la Luna, previstas para finales de 2028, como parte del desarrollo del programa Moon Base, una iniciativa que busca establecer infraestructura para una presencia humana sostenida en la superficie lunar.

Las compañías Astrobotic, Firefly Aerospace e Intuitive Machines serán las encargadas de transportar cargas científicas de la agencia espacial estadounidense en el marco del programa Commercial Lunar Payload Services (CLPS), considerado un eje central de la estrategia de exploración lunar.

"Estos nuevos contratos, que suman cerca de u$s600 millones, demuestran nuestro compromiso de acelerar el desarrollo de una presencia a largo plazo en la superficie lunar", afirmó Lori Glaze, funcionaria de la NASA, al destacar el rol de los socios comerciales en esta nueva etapa del programa.

En paralelo, el director interino del programa lunar de la agencia, Ryan Stephan, explicó el enfoque operativo del proyecto. "Estamos construyendo un campo de pruebas para las operaciones de Moon Base", señaló, y remarcó que la estrategia se basa en aprender de cada misión para mejorar la siguiente.