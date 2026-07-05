Llega al Mercado Artesanal de Salta una exhibición colectiva de símbolos patrios

La muestra organizada por Adriana Martell y Adriana Méndez, reúne obras de diferentes artistas, quienes proponen una mirada sensible y contemporánea sobre los símbolos que forman parte de la historia y la construcción de la identidad argentina.

Escarapelas, el Sol de Mayo, la Bandera Nacional, próceres y paisajes representativos de nuestra historia se transforman en piezas únicas realizadas mediante diversas técnicas y lenguajes artísticos, entre ellos pintura, vidrio artístico, arte textil y artes visuales.

A través de esta exposición, las artistas invitan al público a reflexionar sobre los valores, tradiciones y acontecimientos que dieron forma a nuestra Nación, poniendo en diálogo el patrimonio histórico con la creatividad contemporánea.