Las organizaciones civiles y fundaciones podrán realizar sus trámites contables de manera más sencilla

A través de gestiones realizadas por la Subsecretaría de Inspección General de Personas Jurídicas, dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia, se logró la publicación de la resolución 2026-5867-E, en conjunto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El objetivo de esta resolución es simplificar las obligaciones contables de organizaciones civiles, fundaciones y simples asociaciones que se encuentren en la Categoría I, las de menor nivel de actividad, según la Inspección General de Personas Jurídicas. De esta manera podrán cumplir con sus obligaciones contables anuales sin tener que presentar balances complejos, siempre que sean de Categoría I, es decir, entidades con bajos ingresos y que estén fiscalizadas por la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ).

Se trata de un régimen simplificado y opcional y las entidades deberán informar a la Subsecretaría su adhesión a la misma.

Antes, las organizaciones debían presentar estados contables más completos y costosos para las mismas, a través del nuevo régimen podrán presentar el estado de recursos y gastos de una manera más simple.