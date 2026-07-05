Se realizó una nueva jornada de Salta Libre de Cataratas

En el marco del programa «Salta Libre de Cataratas», la Municipalidad de Salta llevó adelante una nueva jornada de cirugías gratuitas destinadas a vecinos mayores de 55 años sin obra social, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y devolverles la visión.

Las intervenciones se realizaron en el Instituto Saravia Olmos, donde un equipo de especialistas operó a 16 pacientes.

Desde el equipo médico destacaron que, tras la cirugía, los pacientes deben cumplir con los controles postoperatorios, utilizar correctamente la medicación indicada, guardar reposo y evitar esfuerzos para garantizar una adecuada recuperación.

Asimismo, remarcaron que la mejoría en la capacidad visual suele percibirse de manera casi inmediata, permitiendo a muchas personas retomar actividades cotidianas que habían dejado de realizar debido al avance de la enfermedad.

Una de las vecinas beneficiadas, expresó su emoción luego de la intervención. Contó que esperaba esta operación desde hacía mucho tiempo y que padecía cataratas avanzadas en ambos ojos, situación que limitaba su vida diaria.

«Es como empezar de nuevo. Ya estoy viendo bien y sé que esto va a mejorar mi calidad de vida», manifestó.

La vecina también agradeció el trabajo articulado entre la Municipalidad y la Fundación, destacando que este tipo de iniciativas permiten que personas sin recursos económicos puedan acceder a una cirugía que les cambia la vida.