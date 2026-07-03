Conocé los operativos de tránsito que habrá este fin de semana

La Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, diagramó una serie de dispositivos de circulación que incluyen cortes y desvíos vehiculares en distintos puntos de la ciudad. Se realizarán por celebraciones religiosas, actividades estudiantiles y artísticas

El operativo de mayor envergadura se desplegará el domingo 5 de julio con motivo de la Procesión en Honor a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, cuyo personal de control cumplirá funciones de 18:00 a 24:00 hs.

El recorrido de la sagrada imagen iniciará en la Iglesia por calle Leguizamón, avanzando por las avenidas Sarmiento y Belgrano, Balcarce, Leguizamón y Mitre en contramano hasta la Legislatura, retornando luego al templo. Por su parte, el desfile de los fortines gauchos se concentrará en Av. Sarmiento hacia el norte y recorrerá Av. Belgrano, Zuviría, Rivadavia y Mitre, para desconcentrar en Leguizamón pasado Sarmiento. Para garantizar la seguridad vial, se dispondrá de un móvil de señalización con 20 barreras y 6 vallas para efectuar los siguientes 29 cortes de tránsito:

Sarmiento y Alsina (Cortes 1 y 2)

Sarmiento y Entre Ríos (Corte 3)

Sarmiento entre Ríos (Corte 4)

20 de Febrero y Entre Ríos (Corte 5)

20 de Febrero y Alsina (Corte 6)

Mitre y Alsina (Corte 7)

Mitre y Entre Ríos (Corte 8)

Rivadavia y Balcarce (Corte 9)

Leguizamón y Pueyrredón (Corte 10)

Leguizamón y Deán Funes (Corte 11)

Santiago del Estero y Adolfo Güemes (Corte 12)

Santiago del Estero y Sarmiento (Corte 13)

Balcarce y Santiago del Estero (Corte 14)

25 de Mayo y Santiago del Estero (Corte 15)

General Güemes y Pueyrredón (Corte 16)

General Güemes y Deán Funes (Corte 17)

Mitre y General Güemes (Corte 18)

Belgrano y Adolfo Güemes (Cortes 19 y 20)

Belgrano y Sarmiento (Cortes 21 y 22)

Belgrano y 20 de Febrero (Corte 23)

Belgrano y Zuviría (Corte 24)

Pellegrini y San Martín (Corte 25)

Pellegrini y Alvarado (Corte 26)

25 de Mayo y España (Corte 27)

Balcarce y España (Corte 28)

Zuviría y Santiago del Estero (Corte 29)

En sintonía con las actividades programadas para los próximos días, la ciudad también registrará modificaciones en el tránsito del microcentro debido a un espectáculo en homenaje al Indio Solari. Para este evento, que también será el domingo, los inspectores de la comuna procederán a realizar cortes fijos y desvíos vehiculares en tres esquinas neurálgicas de alta circulación. Los puntos que permanecerán bloqueados al paso de los automovilistas serán la intersección de la Avenida Belgrano con Deán Funes, el cruce de las calles Caseros y Buenos Aires, y finalmente la esquina de España y Pueyrredón.

Por otra parte, el sábado, se implementarán restricciones vehiculares programadas en las inmediaciones del Paseo Güemes debido a la feria «Estudiá Salta». Los cortes de calzada se registrarán de manera puntual sobre la calle Martín Güemes, en el tramo comprendido entre Vicente López y la Avenida Bicentenario, como así también en la calle Juramento, entre Martín Güemes y Zorrilla. Con el objetivo de evitar el congestionamiento y garantizar la fluidez del transporte urbano de pasajeros, se fijará un corte principal en la intersección de calle Pueyrredón, procediendo al desvío obligatorio de todos los colectivos a través de la calle Zorrilla.

Asimismo, también el sábado se brindará acompañamiento vial durante el desarrollo de la tradicional «Caminata del Huerto», organizada por la comunidad educativa de dicha institución. En este caso, el dispositivo de seguridad acompañará a los alumnos y docentes a lo largo de todo el trayecto programado, el cual iniciará su marcha en la intersección de la Avenida Bicentenario y Paseo Güemes; desde ese punto de partida, los peatones se desplazarán de forma ordenada por la calle España hasta arribar de manera segura a las puertas del establecimiento escolar.

Ante este panorama, se solicita tomar vías alternativas y acatar las indicaciones del personal uniformado.