Lionel Scaloni cumple 100 partidos como entrenador de la Selección argentina

El proceso que se inició hace casi ocho años, específicamente el 8 de septiembre de 2018, cuando un entonces interino y cuestionado Scaloni hizo su debut formal en el banco de suplentes con una goleada por 3 a 0 ante Guatemala en la ciudad de Los Ángeles. Aquel punto de partida dio paso a la era más ganadora de las últimas décadas para la ´Albiceleste´.

Cuando el árbitro marque el inicio del encuentro de este viernes entre la Selección argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, Lionel Scaloni estará alcanzando la cifra de 100 partidos como director técnico del equipo nacional.

Durante este trayecto, el equipo nacional marcó un total de 206 goles a favor y una sólida estructura defensiva que concedió solamente 50 tantos en contra, teniendo a Lionel Messi como el máximo artillero del ciclo con 58 gritos.

Mundiales : 7 victorias, 2 empates y 1 derrota.

: 7 victorias, 2 empates y 1 derrota. Copas América : 13 victorias, 4 base de empates y 2 caídas.

: 13 victorias, 4 base de empates y 2 caídas. Eliminatorias Sudamericanas : 23 triunfos, 8 igualdades y 4 partidos perdidos.

: 23 triunfos, 8 igualdades y 4 partidos perdidos. Finalíssima : 1 victoria.

: 1 victoria. Amistosos Internacionales: 28 triunfos, 4 empates y 2 derrotas.

El éxito de la gestión no solo se mide en la regularidad de sus resultados, sino en la conquista de cuatro estrellas oficiales: la Copa América 2021 obtenida en el Maracaná, la Finalíssima 2022 ante Italia en Wembley, la Copa del Mundo de Qatar 2022 y el bicampeonato en la Copa América 2024, alcanzada precisamente en el mismo estadio de Miami donde esta tarde buscará seguir haciendo historia.

En el análisis futbolístico del ciclo frente a los diferentes continentes, Sudamérica ha sido el terreno más transitado para el cuerpo técnico de Scaloni, con una marca de 37 victorias, 15 empates y 8 caídas. En contrapartida, el rendimiento frente a representativos de Norte y Centroamérica es casi perfecto con 17 triunfos en igual cantidad de presentaciones.

Frente a selecciones europeas el historial arroja 6 victorias y 3 igualdades, mientras que ante combinados de Asia registra 7 partidos ganados y una única derrota (aquel debut mundialista de 2022 ante Arabia Saudita). Frente a rivales africanos, los dirigidos por Scaloni mantienen un andar ideal de 5 victorias previas al cruce decisivo de esta noche.