El Gobierno eliminó el Ministerio del Interior y Santilli absorberá sus funciones

La salida de Manuel Adorni y el nombramiento de Diego Santilli como jefe de Gabinete obligó al Gobierno a realizar una reestructuración profunda en la administración nacional. Se oficializó la eliminación del Ministerio del Interior, cuyas funciones serán absorbidas por el ministro coordinador.

De esta manera, la nueva estructura de la Jefatura de Gabinete contempló una conducción tripartita. En este sentido, Santilli pasará a tener a cargo dos vicejefaturas: una de Gabinete y otra que corresponderá a las tareas abordadas por Interior. Los cambios quedaron asentados en el Decreto N° 571/2026 del Boletín Oficial.

Ignacio Devitt asumirá como vicejefe de Gabinete, mientras que Gustavo Coria ocupará la vicejefatura de Interior. Ambos son funcionarios de confianza de Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, quien logró ganar terreno dentro de la interna oficialista que se disputa con Santiago Caputo.

Al igual que los cambios estructurales oficializados esta madrugada, tanto Coria como Devitt fueron designados formalmente a sus nuevas funciones. Mientras que mediante el Decreto N° 575/2026 actualizaron el estatus de secretario a vicejefe de Interior, el Decreto N° 574/2026 hizo lo propio con el pase de Devitt desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos a la Vicejefatura de Gabinete.