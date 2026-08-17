Diego Santilli recibirá a los gobernadores del Norte Grande

La secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, acompañará a Santilli y los 10 gobernadores. A Misiones asistieron Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca) y Elías Suárez (Santiago del Estero) con Hugo Passalacqua como anfitrión.

Hace años que los mandatarios del norte presionan por un alivio para las facturas de luz que pagan los habitantes de esos distritos similar al sistema ya existente para zonas frías que subsidia el gas. En la antesala del cónclave, tres de ellos estarán en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) participando de la Mesa del Litio. Se trata de Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca).