El Gobierno autorizó a una nueva empresa para prestar servicios de rampa

La Subsecretaría de Transporte Aéreo, dependiente del Ministerio de Economía, otorgó a Aerowise S.A.S. la autorización para explotar servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general. El permiso tendrá una vigencia de 15 años, con renovación automática si la empresa cumple los estándares de seguridad operacional.
 
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El Ministerio de Economía autorizó a la empresa Aerowise S.A.S. a explotar servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general, mediante una disposición publicada este jueves en el Boletín Oficial. La medida fue firmada por el subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Adrián Gómez.

La autorización fue otorgada en el marco del artículo 29 bis del Código Aeronáutico y del régimen establecido por el Decreto 599/2024, que reglamentó el acceso a los mercados aerocomerciales para la prestación de servicios de transporte aéreo, trabajo aéreo y servicios aeroportuarios.

En los considerandos de la disposición se señala que Aerowise S.A.S. solicitó la autorización para prestar servicios de rampa y operaciones aeroportuarias, y que las instancias técnicas de la Dirección Nacional de Transporte Aéreo (DNTA) de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) emitieron un dictamen favorable respecto de la solicitud.

Asimismo, la norma indica que la empresa acreditó la capacidad técnica y económico-financiera exigida por el Código Aeronáutico y cumplió con los requisitos previstos por la normativa vigente para acceder a la autorización.

El Gobierno recordó que, mediante la Resolución 49/2024 de la Secretaría de Transporte, se aprobó el proceso para el otorgamiento de autorizaciones aerocomerciales destinadas a servicios aeroportuarios operacionales y de rampa, y se estableció que estos permisos tendrán una vigencia de 15 años, con renovación automática siempre que se mantengan los estándares de seguridad operacional.

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