La desconexión de una manguera de apenas tres milímetros, durante menos de cinco segundos, en la planta de producción del laboratorio Ramallo habría sido el desencadenante de la contaminación masiva de lotes de fentanilo. El hecho dejó 90 personas fallecidas y otras 44 con su salud afectada en distintos puntos del país, según la hipótesis que investiga la Justicia.
Fentanilo contaminado: Una manguera desconectada habría iniciado la tragedia
NacionalesHace 1 díaPrensa
El peritaje judicial detectó que el fallo se produjo en el tramo final de la producción, pero la planta habría continuado con el llenado de más lotes.
De acuerdo con la causa judicial, ese incidente mínimo habría permitido el ingreso de una bacteria al circuito de los fármacos inyectables que después fueron distribuidos a hospitales de todo el país. Todo ocurrió en un sector considerado crítico: aquel donde el fentanilo en polvo se disuelve en agua esterilizada antes de ser envasado en ampollas de vidrio.
Según el peritaje técnico, la falla se registró en el tramo final del proceso, en el punto donde una manguera de acero quirúrgico traslada la mezcla hacia el área de llenado. Los especialistas consultados explicaron que el simple contacto de ese dispositivo con el aire del recinto ya alcanza para romper la esterilidad absoluta que exige este tipo de producción.
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