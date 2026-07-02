Edinson Cavani dejó de ser jugador de Boca

Durante el último tiempo, Cavani afrontó graves dificultades para tener continuidad en el primer equipo. En las etapas recientes bajo la conducción técnica de Fernando Gago y Miguel Ángel Russo, el atacante solo anotó cinco goles entre los torneos locales y la Copa Argentina.

Una hernia de disco y una dolencia crónica en la zona lumbar limitaron su participación a solo dos compromisos en el ciclo actual. A pesar de una nueva intervención quirúrgica para aliviar sus dolores, los tratamientos médicos no arrojaron los efectos esperados.

La relación del atacante con el público de la Bombonera sufrió un fuerte deterioro en sus últimas presentaciones. El futbolista recibió reproches y silbidos por parte de los simpatizantes al término de los partidos frente a Platense y Racing.

La comisión directiva de la institución y el nuevo director técnico, Rodolfo Arruabarrena, avalaron la interrupción del vínculo legal. La salida del deportista apunta a alivianar los gastos del Xeneize y a conformar un plantel con caras nuevas.