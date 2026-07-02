El Gobierno presentó el avance del Presupuesto 2027

A pesar de las proyecciones de crecimiento, el informe ingresado al Congreso no incluye cifras ni estimaciones oficiales sobre variables críticas como la inflación, el tipo de cambio, el comercio exterior o el consumo. No obstante, el Ejecutivo adelantó su expectativa de una "desaceleración significativa de la inflación" que, según el texto, permitiría fortalecer la recuperación de los salarios reales y mejorar el ingreso disponible en los hogares para el ciclo 2027.

En cuanto a la política tributaria, el Gobierno ratificó su intención de continuar con la reducción de impuestos con el objetivo de "devolver recursos al sector privado" y mejorar la competitividad de la producción nacional. Se prevé un leve incremento real anual de los recursos impositivos durante el trienio 2027-2029, el cual estaría impulsado principalmente por la variación de la actividad económica y el incremento de las exportaciones.

Un dato relevante que surge del informe es la continuidad del recorte en la inversión pública. La demanda de inversión para 2027 asciende a 1.765 proyectos por un total de $10,2 billones, lo que representa una caída drástica frente a los 2.014 proyectos solicitados para 2026 y, fundamentalmente, respecto a los 4.496 de 2025. El oficialismo interpreta esta baja como una señal de "mayor razonabilidad" y eficiencia en la asignación de recursos estatales.

Finalmente, el documento repasó la ejecución presupuestaria de los primeros cinco meses de 2026, destacando un resultado primario superavitario de $8.425.328,7 millones (equivalente al 0,7% del PBI). Dentro del gasto total devengado hasta mayo, el rubro más significativo fueron las prestaciones de la Seguridad Social, con una ejecución de $26,4 billones, seguido por el pago de intereses netos de la deuda pública.