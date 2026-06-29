Marcelo Bielsa se despedirá de la Selección uruguaya en una conferencia de prensa

El entrenador argentino Marcelo Bielsa brindará una conferencia de prensa en la que se espera que se despida del cargo en la Selección uruguaya, luego de un caótico paso por el Mundial 2026.

El DT asumió las culpas tras sentenciar una de las peores actuaciones de Uruguay en una Copa del Mundo, de la que se despidió con dos empates y una derrota, que no le permitieron ubicarse ni siquiera entre los ocho mejores terceros.

Con un ciclo que se deterioró catastróficamente en los últimos meses, una paupérrima participación en el actual Mundial de Canadá, Estados Unidos y México terminó de sepultar el paso de Marcelo Bielsa por Uruguay, tras poco más de tres años de trabajo.

Fue nombrado como el DT del seleccionado “Celeste” en mayo de 2023, e incluso tuvo una participación en el combinado Sub 23 del propio país, con un mal paso por el torneo Preolímpico Sudamericano 2024, para luego dirigir su primer Copa América en 20 años (había sido subcampeón de Brasil en la edición de 2004, con Argentina).

En el torneo continental tuvo una gran actuación, al superar con creces la fase de grupos, con puntaje perfecto al derrotar a Panamá y Estados Unidos y golear por 5-0 a Bolivia, e incluso eliminó a Brasil por penales en cuartos de final, aunque perdió en la semifinal ante Colombia, por la mínima diferencia.

La definición por el tercer puesto terminó en un empate 2-2 ante Canadá, en un partido en el que convirtió el histórico delantero Luis Suárez de forma agónica, para que los uruguayos luego se impusieran por 4-3 en los penales y se queden con la medalla de bronce.

Su participación en las Eliminatorias Conmebol para el Mundial 2026 también era destacada, incluso con un triunfo en condición de visitante ante el conjunto argentino, aunque su vínculo con el plantel empezó a desgastarse con la salida de las convocatorias de Luis Suárez.

El destacado atacante con pasado en el Barcelona, pieza fundamental en el cuarto puesto uruguayo del Mundial de Sudáfrica 2010, dejó de ser convocado y cuestionó al DT en los medios, criticando sus formas y su frialdad en el trato con los futbolistas, tanto en lo extrafutbolístico como en lo deportivo.

Tras las declaraciones del atacante, el rendimiento del seleccionado “Charrúa” decayó. Pasó de ubicarse en el tercer lugar de la tabla a llegar a caer hasta el quinto y sumó solo tres triunfos en los 10 partidos siguientes por Eliminatorias, siendo dos de ellos ante Venezuela y Perú, que no pudieron clasificar al Mundial.

Así, Bielsa afrontó el inicio de la Copa del Mundo con un ciclo ya desgastado y tomó una fuerte decisión, que no salió bien: le devolvió el puesto de arquero al experimentado Fernando Muslera, que tuvo un gran año en Estudiantes de La Plata pero sufrió errores graves durante el Mundial, que le quitaron puntos a los uruguayos.

Luego de un empate 1-1 con Arabia Saudita, el representativo “Celeste” debía vencer a Cabo Verde para tener un poco de tranquilidad en el grupo, pero apenas empató 2-2.

En la última fecha enfrentó a España, que necesitó solo una jugada clara para convertir: un débil remate del delantero Álex Baena superó al veterano guardameta, que no puso las manos firmes y no calculó bien el pique de la pelota.

Su caótica eliminación le pondría final a un ciclo ampliamente criticado por los referentes uruguayos, como Diego Lugano y Sebastián Abreu, en la que fue la quinta caída uruguaya en fase de grupos de un Mundial y la segunda consecutiva.

El mencionado Lugano, capitán del representativo durante largos años afirmó tras la eliminación que el seleccionado uruguayo no tuvo oportunidades de pelear de igual a igual porque Bielsa “no los guio por buen camino y tuvo tácticas inentendibles”, consideró que fue un “error” de la Asociación Uruguaya haber llegado al Mundial con el DT argentino, que “nunca entendió dónde estaba” y cobraba un contrato “millonario”.