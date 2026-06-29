ANMAT amplió la lista de sustancias psicotrópicas y estupefacientes bajo control especial

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica oficializó una actualización del registro, una modificación impulsada por la Organización de las Naciones Unidas.
NacionalesHace 12 horasPrensaPrensa
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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) oficializó una actualización de las listas de sustancias psicotrópicas y estupefacientes sometidas a control especial en la Argentina.

La medida se implementó a través de la Disposición 3943/2026 del organismo, publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Fontana.

Según el texto, la actualización responde a las modificaciones impulsadas por la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas y a los listados elaborados por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), que incluyen sustancias sometidas a fiscalización internacional.

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