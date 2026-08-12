Hoy los gremios universitarios paran exigiendo una recomposición salarial

Los gremios universitarios se preparan para un nuevo paro de su personal docente y no docente, exigiendo una recomposición salarial de parte del Gobierno para hoy.

La medida de fuerza fue convocada por FEDUN, FAGDUT y FATUN, ante la falta de aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795), el incumplimiento de las partidas comprometidas para los hospitales universitarios y el no cumplimiento de una medida cautelar respaldada por la Justicia Federal respecto a la recomposición de salarios y becas.

Mientras, desde la Asociación Gremial Docente (AGD UBA) remarcaron que si bien en junio se otorgó un incremento de 21,33%, todavía hay una diferencia que llega al 28% según lo estipulado por la ley sancionada a fines de 2025.