El INCUCAI comenzará a cobrar a obras sociales por estudios clave para trasplantes

El Laboratorio Nacional de Inmunogenética, creado en 2023, realiza análisis indispensables para los procesos de trasplante, entre ellos estudios de histocompatibilidad, tipificación de donantes y otras pruebas vinculadas a trasplantes de órganos, tejidos y células progenitoras hematopoyéticas. Además, brinda apoyo al sistema nacional de procuración y trasplante y actúa ante contingencias que afecten a otros laboratorios del país.

Desde el INCUCAI señalaron que estas prestaciones requieren equipamiento especializado, insumos y recursos técnicos que hasta ahora eran financiados íntegramente por el organismo. Por ese motivo, resolvieron implementar un sistema de recupero de costos basado en estudios técnicos elaborados por las áreas competentes.

La resolución también deja sin efecto una norma similar dictada a comienzos de este año que finalmente no llegó a aplicarse tras una revisión administrativa.

El nuevo esquema fija valores para cada prestación: por ejemplo, la inscripción de un paciente en lista de espera para un trasplante de órgano sólido tendrá un costo de $514.000, mientras que un estudio de HLA y anticuerpos anti-HLA para pacientes de células progenitoras hematopoyéticas costará $979.000. La medida entrará en vigencia dentro de los 30 días corridos desde su publicación.