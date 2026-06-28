Argentina venció a Jordania y encara los dieciseisavos del mundial

La Selección argentina venció a Jordania por la tercera y última fecha del Grupo J del Mundial 2026 y terminó la fase de grupos con puntaje ideal. El conjunto de Lionel Scaloni le ganó a su rival por 3-1 en Dallas con goles de Giovanni Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi.
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En el tercer encuentro del grupo J de la Copa Mundial de la FIFA, celebrado en el estadio Dallas, Argentina se impuso a Jordania con un claro 3-1. Los goles del equipo argentino fueron anotados por Giovani Lo Celso (18’ 1T, mediante tiro libre), Lautaro Martínez (30’ 1T, desde el penal) y Lionel Messi (34’ 2T, otro tiro libre), reflejando la superioridad mostrada durante el encuentro. Por parte de Jordania, Mousa Altamari logró marcar al inicio del segundo tiempo (9’ 2T). 

Para mantener el ritmo de competencia, la delegación continuará trabajando en Kansas. Según informó la AFA, el equipo se entrenará este domingo a partir de las 20 horas. Un detalle importante para la prensa acreditada es que la práctica contará con los primeros 15 minutos abiertos para la toma de imágenes y testimonios.

Si bien el cronograma inicial tenía previstos otros movimientos, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió realizar ajustes estratégicos. El equipo permanecerá en Kansas hasta el miércoles 1 de julio, fecha en la que se llevará a cabo el traslado definitivo hacia Miami.

Este cambio de sede tiene como objetivo principal que el plantel se aclimate con antelación a las condiciones de Florida, lugar donde se desarrollará el compromiso eliminatorio que definirá el pase a la siguiente instancia de la Copa del Mundo 2026.

El enfrentamiento de 16avos de final ante Cabo Verde está programado para el próximo viernes 3 de julio desde las 19:00 (hora argentina). Tras el buen desempeño en la fase inicial, el combinado nacional buscará mantener su invicto y demostrar su jerarquía en una instancia de eliminación directa que no permite margen de error.

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